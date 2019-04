Magazine Aparecida de Goiânia comemora 97 anos com muita festa; veja a programação 'Aparecida é Show' acontece entre os dias 8 e 12 de maio no Centro de Cultura e Lazer José Barroso

Mais de 200 mil pessoas são esperadas para comemorar os 97 anos de Aparecida de Goiânia com cinco dias de festa no Centro de Cultura e Lazer José Barroso. O "Aparecida é Show" será realizado entre os dias 8 e 12 de maio, com entrada gratuita e apresentações de artistas nacionais como a cantora gospel Isadora Pompeo (dia 8), o sertanejo Gusttavo Lima (dia 9), Naiara A...