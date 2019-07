Magazine Anápolis comemora 112 anos com show de Chitãozinho e Xororó Apresentação da turnê Evidências acontece no Estádio Jonas Duarte, com entrada gratuita mediante doação de alimento

A dupla Chitãozinho e Xororó apresenta a turnê "Evidências" no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no dia 31 de julho (quarta-feira), data em que a cidade comemora 112 anos. Neste show, que deve começar a partir das 22h30, o público vai conferir grandes sucessos como: “No Rancho Fundo”, “Fio de Cabelo”, “Se Deus Me Ouvisse”, “Nuvem de Lágrimas”, “Fogão de Lenha”, “Chove...