Magazine Alceu Valença recebe Geraldo Azevedo em show em Goiânia Alceu e Geraldo lançaram-se como dupla em seu álbum de estreia, o cultuado Quadrafônico, na década de 70

O cantor Alceu Valença se apresenta no dia 24 de setembro (terça-feira), a partir das 19h30, no projeto Flamboyant In Concert do Flamboyant Shopping, em Goiânia. O show conta com a participação de Geraldo Azevedo. Entre os sucessos garantidos nesta apresentação estão "Coração Bobo", "Belle de Jour", "Girassol", "Embolada do Tempo", "Estação da Luz...