Abertas as inscrições para artistas goianos que queiram expor no Salão de Artesanato Os pedidos serão avaliados pela gerência de Artesanato da Retomada, da secretaria estadual da Retomada

Começou nesta quarta-feira (15) o período de inscrições de artesãos goianos que queiram ter seus trabalhos expostos na 14ª edição do Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras. Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar as propostas até o dia 27 de setembro. Os pedidos serão avaliados pela gerência de Artesanato da Retomada, da secretaria estadual d...