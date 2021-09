A primavera chegou e os amantes das flores poderão apreciar mais de 500 espécimes durante a 14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, estarão disponíveis no Temae Beach Esportes e Eventos, em Aparecida de Goiânia, plantas dos expositores de São Paulo, Minas Gerais e do interior de Goiás.



Com entrada gratuita, o público pode visitar o evento das 9h às 20h nos três dias. Para além de apresentar os visitantes com a beleza particular de cada espécie de flor, o evento possui caráter beneficente. A cada doação de 2kg de alimentos não perecíveis, será oferecida gratuitamente uma muda de orquídea e/ou rosa do deserto. As doações serão destinadas à Secretaria de Assistência Social do município, que encaminhará os alimentos para entidades filantrópicas e famílias carentes.



O preço das plantas será a partir de R$ 15 e os visitantes também poderão comprar vasos, substratos, adubos e receber explicações sobre o cultivo. Como parte do calendário oficial de eventos do município, a exposição acontece duas vezes ao ano, em março e em setembro. De acordo com os realizadores, neste ano só foi possível organizar a edição de primavera, mediante o avanço da vacinação.



A realização da exposição tem apoio da Prefeitura de Aparecida, por meio das Secretarias de Cultura, Ação Integrada e Assistência Social. Os organizadores informam ainda que serão cumpridas as normas sanitárias contra a Covid-19, incluindo a entrada monitorada para que não haja aglomeração, aparelho para verificar a temperatura e álcool em gel. O uso da máscara facial obrigatório.



SERVIÇO

Aparecida sedia 14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto

Data: 24, 25 e 26 de setembro

Horário: Das 9h às 20h

Local: Temae Beach Esportes e Eventos – Rua Grenoble, Qd. 53, Lt. 01 E – Residencial Village Garavelo II, Aparecida de Goiânia – GO. (Antiga Chácara do Passarinho, ao lado do Anfiteatro Municipal).