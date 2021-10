Magazine 1º Encontro de Carros Antigos acontece no Mutirama neste domingo (24/10) Exposição em comemoração ao aniversário de 88 anos da capital terá aproximadamente 60 carros à disposição dos visitantes

O 1º Encontro de Carros Antigos acontecerá no Parque Mutirama no aniversário de Goiânia, no domingo (24/10). A exposição reunirá das 9h às 17h aproximadamente 60 veículos lembados como relíquias, a exemplo de Opalas e Fuscas, no Estacionamento I. Os interessados podem levar os seus clássicos para participar. A entrada no parque é franca, mas para colaborar com a ...