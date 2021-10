Chega ao fim, neste sábado (2/10), a exposição Chippado , no Lowbrow Lab Arte & Boteco, antes do artista Ivaan Hansen embarcar para expor seu trabalho em Dubai. Realidade cibernética, meio social urbano e natureza são as facetas presentes e inter-relacionadas na produção do catarinense radicado em Goiânia. A mostra conta com 12 obras em acrílico sobre tela e a visitação está aberta ao público, gratuitamente, das 19h à 0h.



As composições jogam luz sobre a ideia de evolução tecnológica somada à noção de conservação inteligente das riquezas naturais. Ou seja, o valor imaterial dos costumes e tradições são ressaltados para evidenciar a importância da consciência ecológica, responsabilidade social e desenvolvimento tecnológico.



Chipado possui duas representações. A primeira se trata de um homem consciente contemporâneo, que faz o uso adequado do sistema digital. Enquanto a outra envolve todos aqueles que estão em sintonia em prol da preservação da fauna e flora e que são guardiões de imutáveis leis. A exposição já passou por São Paulo e Nova Iorque e, em breve, seguirá para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, duas obras do artista estão permanentemente expostas no acervo da UNESCO, expressando o seu caráter visionário.



Com a curadoria de Roan Andrade, a mostra é também um convite à conectividade e à reflexão sobre essas questões. O projeto que permitiu a realização dessa exposição tem o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás e oferece programação gratuita e de qualidade, com diversas outras exposições de arte, oficinas e debates artístico-culturais e shows.

SERVIÇO

Últimos dias da exposição Chippados, de Ivaan Hansen

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco – Rua 115, nº 1.684, Setor Sul

Data: até este sábado (2 /10)

Horário: das 19h à 0h

Entrada gratuita

Mais informações: (62) 3991-6175 / @lowbrow.galer