Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Quem passar pela praça central do Araguaia Shopping durante o mês de setembro irá se deparar com uma árvore repleta de cartões amarelos com mensagens otimistas e de valorização. A instalação Árvore da Vida compõe a campanha Setembro Amarelo, que visa debater o tema do suicídio, considerando que a discussão sobre o assunto é uma das principais medidas de prevenção.

Convidados a “colher” um bilhete de afeto para si ou para entregar a alguém, os visitantes podem aproveitar a ação até o dia 30 de setembro. Conforme os cartões são retirados da árvore, o shopping faz a reposição. A ideia é disseminar mensagens que possam deixar o dia das pessoas mais feliz e desencadear uma corrente de transformação positiva.



Os bilhetes permitem uma pausa no caminho para refletir sobre a jornada da vida. Entre as mensagens, estão frases como: “Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode”; “A tempestade também vai passar, então dance na chuva!”; “Se apaixone por cuidar bem de si mesmo.”; “Tudo bem ir no seu tempo, a vida não é uma competição!”; “Amar a si mesmo é começar um romance para a vida toda!”. São expressões que permitem a reflexão sobre si mesmo e a jornada na vida.



Live

Para além dessa ação de “colheita”, a programação inclui a live com a terapeuta Ana Cristina de Sousa para falar sobre os principais sintomas da depressão, a importância do apoio familiar e também a importância de se buscar ajuda. A live será transmitida pelo Instagram @AraguaiaShopping, a partir das 19 horas, na quinta-feira (16).

SERVIÇO

Campanha Setembro Amarelo - Árvore da Vida

Local: Araguaia Shopping - R. 44, 399 - St. Central, Goiânia - GO, 74063-010

Data: até dia 30 de setembro

Horário: segunda a sábado das 8h30 às 20h30