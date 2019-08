Quarta-feira

Nutrição

O Sesc Centro promove debate sobre nutrição anti-inflamatória. A partir das 19 horas, a nutricionista clínica Nathália Ramos recebe o público para um bate-papo para explicar como a alimentação pode ser uma forte aliada no processo de prevenção de doenças. O evento é gratuito, com vagas limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.sescgo.com.br.

Circular

O Centro de Referência em Medicina Integrativa Complementar (antigo Hospital de Medicina Alternativa) promove uma série de atividades como aulas de ioga, meditação, dança circular e arteterapia. As aulas, que têm entrada franca, são direcionadas para pacientes, servidores, terceirizados e comunidade em geral. Hoje, às 10 e às 15 horas, a vivência será de danças circulares. Rua 26 com BR-153, km 8, Jardim Santo Antônio. Telefone: 3201-3604.

Sexta-feira

Meditação

A terapeuta Teresa Castilho ministra o curso introdutório à meditação transcendental. O evento é gratuito e vai ser realizado, às 18h30, no Hotel Serra Goyaz. A técnica de meditação é a mais praticada no mundo. Além de benefícios para saúde, a meditação impulsiona o desenvolvimento cerebral, aumenta a criatividade e melhora os relacionamentos. Av. T-3, nº 2.240, Setor Bueno, próximo ao Goiânia Shopping. Mais informações: 98158-7793.

Sábado

Aulão

A equipe de profissionais da Bodytech Goiânia Shopping vai ministrar aulas de duathlon, ginástica localizada e dance mix, a partir das 10h30. As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno. Mais informações: 3293-1094.