Quarta-feira

Meditação

O psicólogo Leonardo Freire ministra, das 19h30 às 20h30, palestra introdutória do curso de meditação, no Coletivo Centopeia. No encontro, o especialista vai abordar aspectos da atenção plena, que é a consciência cultivada por intermédio de um foco de atenção prolongado e específico, voltado ao momento presente – com técnicas inspiradas na filosofia da meditação. A prática promete melhorar o foco, a produtividade e o autocontrole. Entrada franca. Av. Cora Coralina, nº 140, Setor Sul. Informações e inscrição: 98129-8841.

Quinta-feira

Massoterapia

O grupo terapêutico Mãos que Cuidam promove aula experimental gratuita de massoterapia, das 19 às 21 horas, no Espaço Cor. O procedimento consiste em uma série de técnicas milenares de massagem que ajudam a aliviar a dor muscular, combater o estresse, estimular a circulação sanguínea e prevenir diversas doenças. A partir da semana que vem, será cobrado R$ 200 por mês para participar das sessões. Rua 105-D, nº 24, Setor Sul. Inscrições: 98519-7606.

Entrar na roda

O focalizador argentino Pablo Scornik comanda um baile de danças circulares, a partir das 18h30, na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento, promovido pela Tríade Dança Circular, com o apoio da Secretaria de Cultura, é público e gratuito, aberto a homens e mulheres de qualquer idade. Além do baile, Pablo vai ministrar, sexta-feira e sábado, no World Group Company (Rua J-31, nº 57, no Setor Jaó), o curso Magia, Encontros e Transformações. Mais informações: 99299-0451 e 98168-0052.

Ioga

O Projeto Ioga na Rua, do professor goiano Ciro Castro, organiza todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, um aulão da modalidade na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O espaço é aberto para todos os interessados na prática. A entrada é franca e os participantes devem levar o próprio tapete. GO-020, km 0, saída para Bela Vista. Informações: 3201-4911.

Sábado

Dança circular

O Parque Flamboyant recebe, das 10 às 12 horas, uma sessão de dança circular sagrada com as focalizadoras Danielle Vieira, Morgana Bailão, Lola Carvalho e Niuza Mendes. O evento, realizado todos os segundos sábados do mês, é aberto para o público, sem restrição de idade ou gênero. Para participar, é preciso ir com roupa confortável e levar uma garrafinha de água. Rua 15, nº 103-157, Jardim Goiás.