Quarta-feira (28)

Vivendo o presente

Com formação em mindfulness, a psicóloga Cláudia Guiotti recebe o público, a partir das 19 horas, no Solus Instituto de Desenvolvimento Humano onde fala sobre a importância de se viver o presente na busca por mais qualidade de vida. Na ocasião, a especialista vai apresentar técnicas de concentração que favorecem a redução do estresse, o controle da ansiedade e a regulação emocional. A participação é gratuita, mas é preciso confirmar com antecedência. Rua 104-C, nº 47, Vila Maria José, Jardim Goiás. Informações: 99641- 6349.

Quinta-feira (29)

Meditação

O Espaço Cor promove entre 19h e 20h30 o curso circular de meditação. A atividade, que será conduzida pela terapeuta Swami Shaktipitha, tem como objetivo a busca por um relaxamento profundo e energizante que reduz os sintomas da ansiedade e do estresse. A participação custa R$ 150. Rua 105 D, nº 24, Setor Sul Informações: 98519 7606.

Ioga na rua

O Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe mais uma edição do projeto Yoga na Rua. Na quinta-feira, a partir das 19 horas, o local vai reunir praticantes que vão poder acompanhar aulas ministradas por professores que compõem a equipe de Ciro Castro, goiano radicado em São Paulo que é o responsável pelo projeto. O projeto procura abordar as posturas da ioga, os chamados ásanas. A entrada é franca e os participantes devem levar o próprio tapete. GO-020, Km 0, saída para Bela Vista.

Domingo (01)

Dança circular

O grupo Ilumina Consciência recebe o público, a partir das 8 horas, para uma manhã de ioga, dança circular e meditação guiada. O encontro será no Parque Flamboyant. A participação é gratuita. O ideal é que o participante chegue com, no mínimo, 15 minutos de antecedência. Rua 15, nº 103, Jardim Goiás. Informações: 99985-3838.