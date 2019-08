Quarta-feira

Filosofia

A Nova Acrópole promove aula inaugural do curso de Filosofia Aplicada para Jovens, às 20 horas, na sede do Jardim América. A proposta é formar jovens que tenham senso de protagonismo em relação à própria vida e a construção de uma sociedade mais ética. O aulão é gratuito e contará com a participação de professores da instituição. Av. C-182, atrás da praça do ginásio da Av. T-9. Informações: 3092-4838.

Quinta-feira

Inteligência emocional

Amanhã e sexta-feira, o Febracis Goiânia desenvolve, a partir das 18 horas, uma roda de conversa sobre inteligência emocional. A entrada é uma contribuição de 2 kg de alimento não perecível. Nas palestras, serão discutidas questões sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional, ansiedade, raiva e ansiedade. Av. T-2, nº 238, Setor Bueno. Mais informações: 31420410.

Meditação

Por meio de diversas técnicas de meditação, como tratak, equilíbrio dos chacras e ioga nidra, o Espaço Cor abre as portas, às 19 horas, para o curso Dinâmicas de Meditação, de Swami Shaktipitha e Vera Cristinaz de Vecchi. As aulas focam em relaxamento profundo e sintonia entre corpo e mente. Entrada franca. Rua 105-D, nº 24, Setor Sul. Informações: 98519-7606.

Sexta-feira

Dominação da mente

O professor de meditação Daniel Suassuna (foto) apresenta uma aula gratuita sobre Dominação da Mente por meio da Meditação, às 20 horas, no Método DeRose Bueno. Durante a aula, Suassuna falará sobre condução, estímulos e aprimoramento do controle e poder da mente. Av. C-235, nº 238, Setor Bueno. Informações: 32814197.

Sábado

Sexualidade

A facilitadora didata Sônia Reis (foto), de Brasília, apresenta a vivência O Resgate da Sexualidade Sagrada, das 14 às 18 horas, na Área 4 da PUC Goiás, no Setor Universitário. O trabalho resgata o desejo de viver a autoconfiança, despertando a beleza da vida e do corpo. Ingresso: R$ 110. Informações: 98524-5627.