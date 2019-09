QUINTA-FEIRA

Mindfulness

O Solus – Instituto de Desenvolvimento Humano promove o curso Mindfulness para Qualidade de Vida. Até o dia 31 de outubro, serão oito encontros semanais de duas horas com a facilitadora Cláudia Guiotti (foto). O curso vai abordar aspectos da atenção plena, que é a consciência cultivada por intermédio de um foco de atenção prolongado e específico, voltado ao momento presente. O objetivo é que o ser humano não fique preso ou envolto em pensamentos sobre o passado e o futuro e viva o momento presente de forma inteira. O curso custa R$ 747 e pode ser pago em 12 vezes por intermédio do site www.sympla.com.br/mindfulness-para-qualidade-de-vida__602156. Rua 104-C, nº 47, Setor Sul. Informações: 99641-6349.

SEXTA-FEIRA

Ansiedade e depressão

O Instituto Olhos da Alma Sã, Laboratório Qualidade de Vida, CVV, Instituto Ta Han e Faculdade Universo promovem, às 19h30, uma palestra sobre ansiedade, depressão e suicídio. O evento faz parte da campanha Setembro Amarelo e será realizado na sede da Universo, no Setor Sul. O psicólogo clínico e pesquisador em saúde mental Jorge Antônio Monteiro de Lima será o palestrante. Na palestra, ele abordará temas sobre a prevenção do suicídio e saúde mental. A entrada é a doação de 1 quilo de alimento não perecível e as inscrições devem ser feitas no site institutotahan.com/inscricoes. Informações: 99285-3700

SEGUNDA-FEIRA

Feminino

A sensual coach Tia Leilah e a fisioterapeuta Keity Guilarducci promovem, às 19 horas, o workshop Pompoarismo, Saúde e Bem-Estar Feminino. Os mitos, verdades e benefícios dos exercícios da fisioterapia pélvica, também conhecido como pompoarismo, para a saúde, bem-estar, vida íntima e amorosa serão debatidos durante o encontro na Tia Leilah Boutique. A participação custa R$ 70. Av. T-2, nº 2.337, Ed. Thays Alves, Setor Bueno. Informações: 4018-8921.

Burnout

Em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás promove evento no auditório de sua sede. A palestra gratuita com a psicóloga Anna Laura Leal Freire tem como tema Lidando com a Pressão do Dia a Dia: Desafios da Medicina Veterinária. A profissional vai falar sobre a síndrome de Burnout causada pelo acúmulo de estresse no ambiente de trabalho. O evento tem entrada franca, mas é preciso confirmar presença pelo telefone 3269-6504.

TERÇA-FEIRA

Setembro amarelo

O Conselho Regional de Psicologia de Goiás realiza, às 15 horas, uma live na página de seu Facebook sobre a Nota Técnica CRP-09 2/2019 – que fala da atuação dos profissionais em demandas relacionadas ao comportamento suicida. A iniciativa integra as ações desenvolvidas pelo conselho em alusão ao Setembro Amarelo, mês em que é feita a campanha de prevenção ao suicídio no Brasil. Para participar, basta entrar no Facebook do CRP-09 no horário indicado. O vídeo também ficará salvo na página. Informações: facebook.com/conselhodepsicologiagoias.