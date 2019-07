Quarta-feira

Inteligência emocional

O Febracis Goiânia promove, às 19 horas, roda de conversa sobre inteligência emocional. A entrada são 2 kg de alimento não perecível ou a aquisição do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Na palestra, questões sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional, ansiedade, raiva e ansiedade. Av. T-2, nº 238, Setor Bueno. Mais informações: 3142-0410.

Quinta-feira

Ioga gratuita

A esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer serve de paisagem para o projeto Yoga na Rua, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Para participar das aulas gratuitas, o aluno deve levar o próprio tapete e ser pontual. GO-020, km 0, saída para Bela Vista.

Sexta-feira

Curso de thetahealing

A professora Reila Oliveira promove um curso especial de thetahealing no espaço Viver Consciente, de sexta-feira a domingo. Entre as ações, a busca de harmonia no campo energético e psíquico e alcançar novos níveis energéticos, conectando-se aos centros de poder (os chacras). Hoje, o curso começa às 18 horas, e nos demais dias, às 9 horas. Inscrição a R$ 150. Rua 36, nº 338, apto. 2.201, Setor Marista. Mais informações: 98119-0556.

Sábado

Manhã saudável

O Órion Business lança o projeto Viva Saudável, com ações voltadas à conscientização do corpo e mente. A partir das 9 horas, haverá bate-papos sobre nutrição funcional, técnicas de meditação e brincadeiras para o desenvolvimento infantil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Órion. Av. Portugal, esquina com Av. Mutirão, Setor Marista.

Alinhamento energético

O Espaço Cura discute a cura interior e o alinhamento energético a partir do dia 20, e segue até o dia 28. O professor de ioga e escritor Ernani Fornari promoverá oficinas e aulões de conhecimentos de terapia holística, transpessoal, sistêmica e fenomenológica. A aula inaugural é gratuita e está marcada para às 9 horas. Rua 88, nº 732, Setor Sul. Mais informações: 98141-6118.

