Quarta-feira

Cura Interior

O Espaço Evolua promove hoje, a partir das 19 horas, a roda de conversa Investigação do Inconsciente. A entrada é uma contribuição na forma de material de limpeza e a discussão será conduzida pelo psicoterapeuta reencarnacionista Edu Amaral. Amanhã, também às 19 horas, será realizada a roda de alinhamento energético Cura Interior. O trabalho integra os antigos conhecimentos orientais e xamânicos com as modernas técnicas de psicologia transpessoal. A entrada custa R$ 20. Rua 88, nº 732, Setor Sul. Mais informações: 98141-6118.

Nanotecnologia

O projeto Café com Ciência do Instituto de Física da UFG promove hoje, às 12h45, a palestra Nanomedicamentos Aceitam o Desafio da Crescente Epidemia da Overdose de Drogas. Pesquisadora da Faculdade de Farmácia da UFG, a professora Eliana Lima discutirá sua pesquisa sobre a utilização da nanotecnologia para controle de overdose. O evento tem entrada franca e será realizado no Anfiteatro 1 do instituto, no Câmpus Samambaia.

Sábado

No Parque

O Ilumina Consciência promove, a partir das 8 horas, o evento Yoga e Meditação no Parque Flamboyant. O grupo se reúne para compartilhar práticas de ioga, meditação, dança circular, meditação ativa, contato e improvisação. O ponto de encontro localiza-se nos quiosques em frente à Casa Oliva e as aulas serão direcionadas para todos os públicos. Informações: 99985-3838

Domingo

Radiestesia

O Espaço Terapêutico Borboleta Azul promove o curso básico de radiestesia e radiônica, das 8h30 às 18h30. Radiestesia seria a capacidade que todo ser humano tem de sentir as energias que estão presentes no ambiente onde ele está. Já radiônica é uma medicina alternativa em que as doenças podem ser diagnosticadas e tratadas por meio de uma forma de energia semelhante às ondas de rádio. Rua 94, nº 837, Setor Sul. Telefone: 99113-2895.