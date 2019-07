SEXTA, 26

Encontro de ioga

O Espaço Azul, em Pirenópolis, recebe seu 2° Encontro de Ioga, entre sexta-feira e domingo. O evento será realizado pela equipe Namaskar, representantes do Yogapoint_india, no Brasil. Serão momentos de praticas tradicionais vivenciadas no Ashram Yogapoint: ioga, técnicas de limpeza, talk medicina ayurvédica, mantras, meditação, reiki, além da bioginástica, desenvolvida no Brasil por Olando Cani. Rodovia Parque dos Pireneus, Pirenópolis. Informações: 99224-7618.

Meditação gratuita

Pablo Salcedo, conhecido como Pabloji, realiza meditação em grupo gratuita, a partir das 15 horas, no Parque Vaca Brava, em Goiânia, próximo ao lago. Pabloji conduz a meditação do grupo por meio do som da flauta e pausas em silêncio. Ele criou em 2012, a Fundação Ame o Mundo, ONG dedicada a concretizar iniciativas humanitárias e culturais relacionadas à paz, ao respeito por todos os seres vivos e ao cuidado do meio ambiente. É sugerido que cada participante leve seu próprio tapete ou esteira. Não é necessária inscrição prévia. Avenida T-10, Setor Bueno.

SÁBADO, 27

Organização de tempo

O evento Reprograme-se será realizado, a partir das 13h30, no Hotel Holiday Inn Goiânia. A cargo de Graciela Guimarães, voltado para mulheres, o workshop propõe técnica para melhorar o equilíbrio entre casa, trabalho e família. Entre os métodos, estão organização de tempo e priorização de tarefas. As vagas são limitadas e é necessário se inscrever. Rua 22 esquina com Rua 23, Setor Oeste. Informações: bit.ly/reprogramese.

DOMINGO, 28

Curso de reiki

O Espaço Terapêutico Borboleta Azul, em Goiânia, inicia a segunda turma do curso Reiki Total, primeiro nível, a partir das 14 horas. O objetivo da formação é se tornar mestre em reiki. O curso oferece novo nível a cada 20 dias, aproximadamente. As próximas datas são 18 de agosto, 8 de setembro de 29 de setembro, sempre aos domingos. Rua 94, nº 837, Setor Sul. Valores e outras informações: 99108-7779.

SEGUNDA, 29

Mindfulness

O Espaço Viva Saúde Integral promove, às 19h30, uma palestra gratuita sobre mindfulness para qualidade de vida e redução de estresse. Com mediação das instrutoras Mônica Freire e Aline Sostag, o programa foi estruturado para vivências das técnicas e aprendizado conceitual sobre atenção plena. Inscrições e informações: 98499-1604 e 3218-2214.

Danças circulares

A focalizadora Dizza Gomes realiza curso de Dança Circular Sagrada, das 19h30 às 21 horas, no espaço Casa da Terra. O curso é realizado todas as segundas-feiras. As danças circulares são expressões artísticas que celebram a troca de energia e a união entre as pessoas, em filosofia baseadas na natureza. O valor é R$ 20. Rua J-19, nº 25, Setor Jaó. Informações: 98121-1713.

TERÇA, 30

Constelação em grupo

As facilitadoras Valéria Ribeiro e Cris Hirata realizam encontro de constelação em grupo, às 19 horas, no Humani Espaço Integrado. Criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, a Constelação Familiar é um método psicoterapêutico que estuda os padrões de comportamento de grupos familiares por meio de suas gerações. Interessados podem participar como representantes e como ouvintes. A participação custa R$ 10. É preciso agendar com antecedência. Rua J-10, n° 100, Setor Jaó. Informações e inscrições: 98124-0649 e 99422-3535.