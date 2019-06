Quarta-feira

Autoconhecimento

Entre 20 e 21 horas, a escola espiritual Rosacruz Áurea abre suas portas para debater a insatisfação e a busca pela felicidade na contemporaneidade, levando em conta a importância do processo de autoconhecimento. A participação é gratuita, mas é preciso confirmar presença antecipadamente. Rua 8, nº 665, Setor Oeste. Informações: 99816-8643.

Quinta-feira

Loga na rua

A Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe, a partir de hoje, sempre às quintas-feiras, o Projeto Yoga na Rua. As aulas procuram abordar as diferentes posturas da ioga, além de apresentar ao participante todos os benefícios da prática como combate da ansiedade, melhora da respiração e estímulo ao autoconhecimento. A participação é gratuita. GO-020, km, 0, saída para Bela Vista. Informações: 3201-4932.

Conversa com criança

A psicóloga infantil Daniella Freixo recebe o público, no Condomínio Comercial Inove Intelligent Place, para falar sobre os desafios de se trabalhar com crianças e famílias na contemporaneidade. O evento começa às 10 horas e é aberto tanto para profissionais da área quanto para entusiastas da psicologia. O ingresso custa R$ 100 e pode ser adquirido pelo site da Sympla. Av. T-9, nº 2.310, Jardim America. Informações: 3212-5003.

Sábado

Loga ao ar livre

O grupo Ilumina Consciência recebe o público, a partir das 8 horas, para uma manhã de ioga, dança circular e meditação guiada. O encontro ocorre no Parque Flamboyant. A participação é gratuita. O ideal é que o participante chegue com, no mínimo, 15 minutos de antecedência. Rua 15, nº 103, Jardim Goiás. Informações: 99985-3838.

Cura energética

A Associação Espaço Vida oferece, a partir das 8 horas, atendimento, a preços populares, com a técnica ThetaHealing, cura energética que identifica e libera crenças e padrões que impedem a pessoa de ser feliz. O método quântico, que atua em traumas, emoções e sentimentos, pode ser aplicado em qualquer um. O valor cobrado por atendimento será de R$ 35 – pagamento feito via depósito bancário. Rua C-185, nº 615, Nova Suíça. Informações: 3922-4827.