Quarta-feira

Corpo e mente

O Espaço Rama começa o ano reiterando corpo e mente com o curso anual de ioga. Com foco na meditação e na kundalini yoga, as aulas são tanto para iniciantes quanto para os que já mantêm contato com as práticas. A proposta é dar início ao semestre em aulas especiais conduzidas por diversas profissionais, como a instrutora Isabela Dias (foto). Segundas e quartas-feiras às 8h30 e 19h, e terças e quintas-feiras às 7h30, 17h e 19h30. A aula experimental custa R$ 30. Já as mensalidades variam de R$ 130 a R$ 170. Rua Teixeira de Freitas, nº 4, Setor Serrinha. Informações: 98441-6291.

Férias saudáveis

Comidinhas saudáveis e alimentos orgânicos são as cernes do Mandala do Ser, que promove um café da manhã especial com foco na alimentação consciente, com atividades durante todo o dia. A ideia é promover ações especiais durante o período de férias para crianças e adultos, como aulas de ioga. Horário: a partir das 7 horas. Entrada franca. Rua 24, nº 224, Centro. Informações: 3942-1080.

Quinta-feira

Bom dia!

A astróloga e professora Antonella Grossi ministra aulas de kundalini yoga no Espaço Arcano. Com eixo temático em exercícios corporais, técnicas respiratórias e meditações, o curso mantém a relação de aprendizado entre espírito e corpo. As aulas acontecem sempre às terças e quintas-feiras, sempre das 6 horas às 7h30, para começar o dia em equilíbrio. O custo é de R$ 182. Rua 1026, nº112, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3922-1213.

Terça-feira (14)

Mãos de luz

Massagem terapêutica energética é a base do início do ano das atividades do espaço Cria do Caminho, que abre as portas para a prática meditativa das 10 às 18 horas. Com o título Mãos de Luz, a massoterapeuta e psicóloga Priscila Martins faz atendimento especial no local sempre às terças, com o valor de R$ 50. Informações: 98225-3759. Rua 85-A, nº 95, Setor Sul.