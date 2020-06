Ioga e ayurveda

Nesta quinta-feira, às 19 horas, a instrutora Fernanda Carvalho (foto)conduz uma aula ao vivo no perfil do Instagram YogaPills (@yoga.pills), comandado pela também instrutora de ioga Thalita Godoi. Em seguida, às 20 horas, a convidada será a terapeuta de ayurveda Louise Gripp, que vai falar sobre os princípios e tirar dúvidas sobre a prática da medicina oriental.

Dançando hip hop

O canal FitDance faz sucesso no YouTube com aulas de ritmos para diferentes estilos e níveis e, até sexta-feira, promove a Semana do Hip Hop com aulas experimentais on-line e lives exclusivas com referências do estilo. Para participar, basta fazer um cadastro por intermédio do site fitdance.com.

Treino em casa

O personal trainer Daniel Alves utiliza seu perfil no Instagram (@danielalvespersonal) para dar dicas de exercícios físicos com itens de fácil acesso em casa, como peso com sacos de arroz ou de feijão. O profissional também faz postagens sobre como os alimentos aliados aos exercícios físicos podem ajudar o sistema imunológico.

Sabedorias orientais

Em um contexto de pandemia viral, em que a saúde coletiva sofre diversos abalos, o seminário on-line Sabedorias Orientais em Tempos de Crise promove um diálogo sobre como tradições orientais como ioga, meditação e dietas podem ser boas estratégias para ajudar na ansiedade pelo momento. A transmissão será pelo canal do YouTube do ponto de cultura A Casa de Vidro nesta quinta-feira, às 19 horas.

Carboidrato x proteína

Nesta quinta-feira, das 17 às 19 horas, acontece o Workshop em Nutrição: Carboidrato x Proteína, no qual as nutricionistas Andressa Louise e Daniela Ayumi discutem e tiram dúvidas em relação à alimentação. Andressa vai tratar sobre os mitos e verdades que permeiam os carboidratos, enquanto Daniela esclarece se o whey protein é recomendado para todo mundo. O público-alvo é a comunidade em geral e estudantes de nutrição. O evento será transmitido gratuitamente pela plataforma Zoom. Para garantir a vaga, é preciso reservar por intermédio do Sympla (sympla.com.br).

Saúde mental

Um simpósio on-line discute temas relacionados à saúde mental, ginecologia e atendimento médico humanizado voltados para o público LGBTQIA+ entre os dias 26 e 30 de junho. O evento é organizado por estudantes do curso de medicina que integram a Federação Internacional da Associação dos Estudantes de Medicina no Brasil e recebe inscrições gratuitas de todo o País. O formulário de inscrição está disponível no perfil do Instagram da federação (@ifmsabrazil.uems).