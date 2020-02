QUARTA, 5

Câncer

O Sesc Centro realiza, às 19 horas, a palestra Falando sobre o Câncer e seus Fatores de Risco. O evento faz parte da programação da campanha da União Internacional para o controle do câncer, Eu Sou Eu Vou, em Goiânia. A palestra será mediada pela médica Eloise Allen M. de Oliveira, especialista em Cancerologia Cirúrgica pelo Hospital Araújo Jorge. A entrada é franca. Rua 15 com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

SEGUNDA, 10

Neurometria

O Espaço Theta promove o Check-up Cerebral – Neurometria: Análise Funcional do Sistema Nervoso e Cognitivo. O evento será realizado a partir das 19 horas e tem entrada franca. A técnica é especializada em performance cerebral e aprendizagem baseada em neuroeducação e neuroaprendizagem. Rua C-226, nº 198, Jardim América. Informações: 3991-8839.

TERÇA, 11

Autismo

Coordenador nacional do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista, Lucelmo Lacerda ministra em Goiânia a palestra Inclusão e Intervenção para Pessoas com Autismo. O evento será realizado, a partir das 19h30, no Holiday Inn Goiânia. Doutor em Educação pela PUC São Paulo, o especialista é também autor do livro Transtorno do Espectro Autista: uma Brevíssima Introdução. Os ingressos custam R$ 59,90 e estão à venda no site sympla.com.br. Rua 22, esquina com Rua 23, Setor Marista. Informações: 3414-9600.

Definição

O Instituto Nova Definição promove o workshop Metanoia, a partir das 19 horas, no Hotel Paineiras. A técnica mostra como é possível fomentar a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Os ingressos custam R$ 197. Rua 20, nº 930, Centro.