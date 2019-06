Quarta-feira

Meditação e cotidiano

O Coletivo Centopeia recebe, a partir das 20 horas, o monge Genshô (foto), que vai falar sobre meditação e os desafios do cotidiano. A contribuição sugerida é de R$ 25. Av. Cora Coralina, nº 140, Setor Sul. Informações: 98158-2030.

Sexta-feira

Em tom de celebração

Para comemorar o Dia Internacional da Ioga, o Espaço Evolua preparou uma programação especial, que começa às 8 horas e inclui palestras sobre pranayama e ayurveda, meditações guiadas, rodas de conversa e práticas coletivas de ioga. A participação custa R$ 50. Rua 88, nº 732, Setor Sul. Informações: 3434-5796 e 98168-0358.

Super aula

A Decathlon Goiânia realiza, entre 16 e 17 horas e entre 19 e 20 horas, aula especiais de Ioga Mudrart e Medita Mel, respectivamente. A participação é gratuita, porém restrita a maiores de 10 anos. É necessário chegar ao local com 15 minutos de antecedência, vestindo roupas adequadas para a prática de exercícios físicos. Av. I, nº 208, Jardim Goiás. Informações: 4053-9558.

Dinâmicas de meditação

O Espaço Cor abre suas portas, a partir das 19 horas, para os amantes da meditação. Na ocasião, haverá uma mistura de técnicas passando por movimentos corporais, comandos mentais e meditação com salamandras. A noite será comandada pela consultora vibracional Swami Shakpitha. A participação é gratuita. Rua 105-D, nº 24 Setor Sul. Informações: 98519-7606.

Uma ioga para cada um

A academia Brava Atletics promove, entre 18 e 20 horas, no Parque Vaca Brava, um aulão de ioga. Na ocasião, os participantes poderão praticar diferentes tipos da atividade, como kundalini ioga, hatha ioga, ashtanga ioga e swasthya ioga. A participação é gratuita. Av. T-10, Setor Bueno. Informações: 98127-9870.

Sábado

Ioga ao ar livre

O grupo Ilumina Consciência recebe o público, a partir das 8 horas, para uma manhã de ioga, dança circular e meditação guiada. O encontro ocorre no Parque Flamboyant. A participação é gratuita. O ideal é que o participante chegue com, no mínimo, 15 minutos de antecedência. Rua 15, nº 103, Jardim Goiás. Informações: 99985-3838.

Despertar feminino

Entre 9 e 10h30, o Espaço Evolua promove uma prática especial de ioga. É que a atividade, que tem como mote o despertar feminino, foi pensada para as mulheres. A participação custa R$ 40. Rua 88, nº 732, Setor Sul. Informações: 3434-5796 e 98168-0358.

