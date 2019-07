Quinta-feira

Ioga na Rua

O Centro Cultural Oscar Niemeyer é o novo espaço do projeto Yoga na Rua. Na quinta-feira, a partir das 19 horas, o local vai reunir praticantes que vão poder acompanhar aulas ministradas por professores que compõem a equipe de Ciro Castro, goiano radicado em São Paulo que é o responsável pelo projeto e idealizador do Espaço Yogapada. O projeto Yoga na Rua procura abordar as posturas da ioga, os chamados asanas, da mesma maneira que um grafiteiro coloca sua arte nos muros da cidade. A entrada é franca e os participantes devem levar o próprio tapete.

Sábado

Neuropsicologia

O Instituto Psicologia Goiânia promove o minicurso Neuropsicologia da Religião, sábado, das 14 às 16 horas. Introdução à neuropsicologia, elementos teóricos da neuropsicologia da religião e o cérebro e os processos psicológicos envolvidos na crença religiosa são alguns dos temas que serão abordados no evento. Av. C-4, nº 931, Ed. Terra Office, Sala 2.302-A, Jardim América. Telefone: 3241-7053.

Domingo

Escutar

O Projeto Escutar Livre promove o primeiro Plantão Psicológico, domingo, a partir das 14 horas, no Parque Flamboyant. O objetivo da ação, capitaneada por cinco psicólogas clínicas, é promover acolhimento e oferecer uma escuta qualificada a quem precisa. O grupo divulga ações no projeto no Instagram @escutarlivre.

Segunda-feira

Thai

O Espaço Evolua promove o curso livre de formação em thai ioga massagem. A técnica combina pressão, manipulações corporais e torções. As aulas serão entre os dias 8 e 12, das 8h30 às 18 horas. O curso será ministrado por Simone Alves Pereira Costa (Garuda), terapeuta ayurvédica formada pela Escola de Yoga Brahma Vidyalaya Brasil. Av. 88, nº 732, Setor Sul. Mais informações: 98168-0358.