Quinta-feira

Setembro Amarelo

Para incentivar o debate sobre saúde mental, psiquiatras realizam, a partir das 8 horas, um ato de prevenção ao suicídio no Parque Lago das Rosas. A ação, que segue durante toda a manhã, com oficinas, palestras, realização de atividades físicas e distribuição de material explicativo, integra a programação do Setembro Amarelo, mês destinado à discussão do tema. Alameda das Rosas, nº 957, Setor Oeste. Informações: 98564-8596 e 98481-5001.

Sábado

Mil em um

Integrando a programação do Vital Sport, a Decatthlon Goiânia realiza, das 7 às 19 horas, um evento esportivo multimodal. É que durante todo o dia o público poderá praticar diferentes atividades, como pilates, zumba, muay thai e futsal. A participação é gratuita, mas é necessário se cadastrar com antecedência no site souesportista.decathlon.com.br. Av. I, nº 208, Jardim Goiás. Informações: 4053-9558.

Autodesenvolvimento

A partir das 9 horas, o Instituto Logos recebe o público para o Workshop de Autodesenvolvimento - Você em Sua Melhor Versão. A intenção é ajudar o participante a se conhecer de verdade e usar a descoberta para potencializar seu amor próprio. A inscrição custa R$ 250. Rua T-27, nº 1.348, Setor Bueno. Informações: 3942-0599.

Equilíbrio energético

O ateliê hermético O Arcano recebe o público, a partir das 18h30, para a prática coletiva de chi kung, exercício terapêutico chinês voltado para o equilíbrio energético. A ideia, segundo a organização, é trabalhar corpo e mente com técnicas de respiração, concentração e alongamento. A participação é gratuita, mas é necessário confirmar presença com antecedência. Rua 1.026, nº 112, Setor Pedro Ludovico. Informações: 98259-5859.