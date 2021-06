Laboratório de aromas

No dia 16, às 19h30, a especialista em aromaterapia Letícia Marinho e a especialista em arranjos florais Bruna Rodrigues promovem o evento Laboratório Botânico: Flores e Aromas para Harmonizar a sua Casa. É possível assistir ao evento gratuitamente ou ter uma experiência sensorial completa, adquirindo um kit de flores e óleos essenciais para criar ao vivo um perfume personalizado. Mais informações: @boraexperiencias.

Consultoria

A personal trainer Karine Menezes está realizando consultorias individuais e personalizadas on-line para aqueles que já possuem noções básicas de treinamentos e buscam aprimorar seus resultados. As planilhas de treinos contêm imagens explicativas para auxiliar na execução dos exercícios. A profissional se disponibiliza para suporte integral. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3255-8997.

À distância

A personal trainer Larissa de Pádua oferece consultoria on-line para quem deseja um plano de exercícios físicos personalizado de acordo com a rotina e disponibilidade de cada um, para ser realizado a qualquer hora e em qualquer lugar. Entre as opções, estão planos mensais, trimestrais ou anuais. Mais informações pelo WhatsApp (62) 98180-9049.

Formação de doulas

A terapeuta ayurvédica e coordenadora do grupo Materdoulas Simone Garuda promove o curso Formação de Doulas, que tem início no dia 30 de julho. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. As instrutoras são a acupunturista, doula e psicóloga Lívia Sebba, a doula e acupunturista Michelle Oliveira e a própria Simone. Mais informações: 99608-0555 ou @materdoulas.

Pilates para gestantes

A fisioterapeuta obstétrica e doula Fernanda Cristina oferece aulas particulares de pilates voltadas para gestantes de forma on-line ou presencial. As interessadas podem entrar em contato pelo telefone (62) 98262-4186.

Ioga on

A instrutora Camila Pessoa possui turmas on-line de ioga às terças e quintas-feiras, nos períodos matutino e noturno. Os interessados podem se inscrever por intermédio de uma ficha disponível no perfil do Instagram da professora (@camilapessoayoga). Na parte da manhã, as aulas são às 10 horas; à noite, às 19 horas.