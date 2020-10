Descomplicando a dermatologia

dermatologista Guilherme Muzy (foto) realiza lives diárias em seu perfil do Instagram @guimuzy.dermato respondendo dúvidas relacionadas à dermatologia. Ele também realiza lives especiais para desmistificar os cuidados com a pele, principalmente quando o assunto é o controle da acne e produtos de skincare com promessas milagrosas.

Redescoberta da sexualidade

A psicóloga, psicoterapeuta e instrutora de mindfulness Bruna Domingos e a ginecologista e sexóloga Clarissa Marini ministram uma aula gratuita nesta quinta-feira com o nome A Redescoberta da Sexualidade. O evento é voltado para mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e será transmitido por intermédio da plataforma Zoom. Mais informações e inscrições pelo WhatsApp (62) 99372-2684.

Avanços da medicina canabinoide

A professora de farmácia Margarete Akemi Kishi é uma das participantes da segunda edição do Medical Cannabis Summit, evento em que especialistas nacionais e internacionais estarão reunidos para apresentar avanços da medicina canabinoide e traçando as expectativas para o futuro do tratamento de pacientes que sofrem de diversas patologias. Margarete é coordenadora do grupo de trabalho sobre Cannabis do Conselho Federal de Farmácia.

Xô, ansiedade

A instrutora de ioga goiana Thalita Godoi (foto) administra o perfil Yoga Pills no Instagram e oferece um curso de 21 aulas chamado Xô, Ansiedade. Cada aula tem 25 minutos de duração e pode ser feita no horário e onde a pessoa estiver. São posturas do ioga, práticas de respiração e relaxamento. O curso tem o valor de R$ 69,90 e pode ser adquirido no perfil @yoga_pills.

Hip Hop Fit

O Sesc Goiás está com inscrições abertas para a oficina de Hip Hop Fit com a professora Pollyana Villela, que acontece por intermédio da plataforma Teams. As aulas vão até o dia 23 de novembro, às segundas e quartas-feiras, sempre às 19h30. As inscrições custam R$ 45 para conveniados e R$ 60 para o público em geral. As aulas são voltadas para o público acima de 13 anos. Informações e inscrições: 3933-1723.

Filosofia à maneira clássica

A próxima aula inaugural do curso Filosofia à Maneira Clássica da Nova Acrópole será no dia 5 de novembro, às 20 horas, por intermédio da plataforma Zoom. O programa de estudos envolve importantes sistemas de pensamento do oriente e ocidente com enfoques práticos. Para mais informações sobre o curso e inscrições: 99131-4511 (WhatsApp).