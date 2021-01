Instruções on-line

A instrutora Priscilla Paderni disponibiliza vídeos de posições e exercícios de pilates e ioga para diferentes níveis de expertise. Os mais simples podem ser encontrados no seu perfil no Instagram (@pripaderni) e quem se interessar por aulas completas pode acessar o seu perfil nos aplicativos Likee ou Kwai.

Treino power

A personal trainer Carol Borba promove lives todas as segundas, quartas e sextas-feiras no seu canal do YouTube (Carol Borba) com treinos focados em eliminar gordura, tonificar músculos e promover emagrecimento rápido e saudável. A ideia é que os participantes com tempo curto para treinar e que não possuam equipamentos em casa consigam se exercitar, com aulas de cerca de 18 minutos de duração.

Namastê

A instrutora Karol Santos, do espaço Mandala do Ser, promove aulas de ioga on-line através da plataforma Zoom. As turmas são às segundas e quartas, às 8h45 ou às 19h45. Para agendar uma aula experimental, entre em contato através do número (62) 98255-7935.

Curso de Reiki

O espaço Mandala Reiki e Psicologia convida para o Curso de Reiki Nível 1, que ocorre no dia 7 de fevereiro, às 8h30, com a psicóloga e terapeuta Marilisa Gualberto. Para mais informações, entre em contato: (62) 999350777.

Mitos da pele

O dermatologista Guilherme Muzy realiza lives todas as manhãs em seu perfil do Instagram (@guimuzy.dermato) respondendo dúvidas relacionadas à dermatologia. Ele também realiza lives especiais para desmistificar os cuidados com a pele e desfazer mitos sobre cosméticos milagrosos.