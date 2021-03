Para encerrar com chave de ouro

Na segunda-feira, o Órion Complex fecha a programação do Órion For Her, especial do mês da mulher, falando da atuação na saúde e participação feminina no universo das cirurgias. O bate-papo será com duas médicas cirurgiãs, a cardiologista Sara Bahia e a cirurgiã plástica Carina Malena, que também vão tirar dúvidas das participantes acerca dos problemas do coração e cirurgias plásticas. O evento on-line acontece a partir das 20 horas, no instagram @orioncomplex.

Treino certo

Quais circuitos de exercícios físicos são mais recomendados para serem feitos ao ar livre? De que forma os treinos em casa possibilitam a melhora da hipertrofia? Quais dicas para não deixar de treinar enquanto as academias estão fechadas? Por meio de suas redes sociais, o personal trainer Gabriel Fernandes (@personalgabrielfernandes) promove ensinamentos sobre a saúde do corpo e treinos para serem realizados sozinhos, no conforto do lar. O professor também ensina diversas técnicas de exercícios.

Estética e saúde

Com uma abordagem voltada à estética e saúde, o nutricionista Leandro Araújo promove ensinamentos sobre alimentação saudável, dietas e dicas sobre corpo e bem-estar em seu projeto no Instagram (@leandronutri). Em um dos vídeos publicados, o profissional fala sobre os benefícios do aipo, vegetal pouco conhecido e que possui diversas propriedades terapêuticas. Já em outro, Leandro aborda questões sobre jejum e exercícios aeróbicos.

Nutrição

Mitos sobre a creatina, os riscos e desafios da hipertrofia, as verdades sobre os suplementos para musculação. O nutricionista e professor de educação física Bruno Fischer, doutor pela Universidade de Brasília (UnB), desenvolve nas redes sociais um panorama sobre nutrição, definição muscular e treinos. Diversos ensinamentos são postados diariamente nas páginas, com temas propostos por alunos ou pelos próprios seguidores virtuais.

Endometriose e infertilidade, há ligação?

Nesta quarta-feira, o médico ginecologista, especialista em reprodução assistida, Eduardo Castro, integrante do corpo clínico do Hospital Órion Einstein em Goiânia, participa de live especial em que falará sobre endometriose e infertilidade. O médico também vai tirar dúvidas das participantes sobre diversos assuntos relacionados à saúde reprodutiva feminina. O evento on-line acontece a partir das 20 horas, no instagram @orioncomplex.