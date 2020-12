Jornada do autoconhecimento

A terapeuta holística Isah Araújo (foto) abre inscrições para a Jornada do Autoconhecimento Emocional On-line, curso que será ministrado em fevereiro de 2021. A terapeuta convida aqueles que buscam vivenciar um processo profundo de autoconhecimento, com conteúdos teóricos e práticos que abordam desafios emocionais, o que é e quais são os tipos de meditação, como meditar, entre outros. Para mais informações e inscrições, acesse www.isaharaujo.com.

Ceia sem carne

Para quem está diminuindo o consumo de carnes, leite e derivados ou não consome esses ingredientes, a Sociedade Vegetariana Brasileira preparou um e-book gratuito com receitas veganas preparadas pelas chefs Li Salles e Camila Botelho. O e-book está disponível no perfil do Instagram do Núcleo Goiânia da SVB (@svbgoiania).

Alimentação saudável

A culinarista e apresentadora Bela Gil oferece um curso on-line de alimentação saudável para o dia a dia, incentivando a autonomia na cozinha e ensinando receitas nutritivas e sustentáveis. Para saber mais e adquirir o curso, acesse www.belagil.curseria.com.

Ioga em casa

O espaço Mandala do Ser possui turmas de aulas regulares de ioga de forma on-line por intermédio da plataforma Zoom com a instrutora Karol Santos (foto). As turmas são às segundas e quartas-feiras, às 8h45 ou às 19h45. Para agendar uma aula experimental, entre em contato pelo número 98255-7935.

Fechando o ano

O Festival de Verão Personare convida para a programação, que segue até sexta-feira, com diferentes técnicas para realinhar a mente para finalizar o ano. Hoje, às 8 horas, a terapeuta Monalisa Cavallaro faz um exercício para sair da sensação de estagnação no seu perfil do Instagram (@mona.terapias). Já na sexta-feira, também às 8 horas, a instrutora Andrea Leandro ensina uma meditação guiada no seu perfil @andrea_dos_santos_leandro).