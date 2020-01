QUARTA, 22

Branco

O Sesc Centro realiza mais uma edição do projeto Sesc Saúde em Dia, com a palestra Janeiro Branco: a Importância do Cuidado com a Saúde Mental. O evento será conduzido pela psiquiatra Talita Braga, às 19 horas. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site sescgo.com.br. Rua 15 com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1723.

Buda

A Nova Acrópole Setor promove, às 20 horas, a palestra Buda - A Busca pela Felicidade. O evento faz parte do curso Filosofia Aplicada. É possível lidar com as dores humanas de forma mais inteligente e até mesmo aprender com elas? Esse é um dos questionamentos que movem o debate, que tem entrada franca. Rua 241, Qd. 89, Lt. 18, Setor Universitário. Informações: 3218-5138.

SEXTA, 24

Isolamento

O Instituto Olhos da Alma Sã promove, às 18h30, palestra sobre o Janeiro Branco, campanha sobre saúde mental. O debate vai falar de temas como o isolamento e a paranoia na pós-modernidade, tendo como foco o filme Escadarias, de Guilherme Mendonça. A entrada é 1 kg de alimento. Rua J-70, Qd. 128, Lt. 18, Setor Jaó. Informações: 3204-2565.

SÁBADO, 25

Contos

A Nova Acrópole Aparecida de Goiânia promove, a partir das 19 horas, palestra Noite de Conto de Fadas. A ideia é mostrar o que há por trás das histórias do teatro e o que o simbolismo traz para a vida cotidiana. A entrada é franca. Av. da Paz, Qd. 156, Lt. 14, Setor Garavelo. Informações: 99670-6090.

DOMINGO, 26

Energia

A reiki master Lisa Gualberto ministra, das 8h30 às 18h30, o curso Reiki Nível 1. A inscrição custa R$ 420 e as vagas são limitadas. Rua J-56, Qd. 104, Lt. 23, Setor Jaó. Informações e inscrições: 99935-0777.