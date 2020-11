Cozinha sem medo

O Instituto EcomAmor promove uma live nesta quarta-feira, às 16 horas, com a nutricionista Carol Morais (foto) para uma conversa sobre cozinha e nutrição. O tema do bate-papo é Cozinha não É Lugar para Sentir Medo, que acontece no perfil do instituto (@ecomamor).

Dia do Biomédico

O Conselho Regional de Biomedicina promove uma live gratuita e aberta para comemorar o Dia do Biomédico, na sexta-feira, às 19h30. Para participar, basta se inscrever no canal do Conselho Federal de Biomedicina no YouTube. O evento é parte da abertura do 17º Congresso Brasileiro e 5º Congresso Internacional de Biomedicina.

Caminhos da longevidade

A Maratona Digital da Longevidade Expo + Fórum 2020 será realizada de 20 a 22 de novembro com programação inteiramente on-line. Personalidades como a jornalista Glória Maria, os artistas Zezé Motta, Ronnie Von, Miguel Falabella, Ary Fontoura e Lima Duarte são alguns dos convidados que vão debater o tema central do evento: A Maturidade no Cenário pós-Covid-19. Para participar, é necessária inscrição prévia e gratuita no site www.longevidade.com.br.

Segurança alimentar

O Terra Madre Brasil 2020 tem programação até o dia 22 de novembro totalmente on-line e gratuita. O evento promove um encontro entre agricultores, mestres, educadores, cozinheiros e ativistas para discutir sobre biodiversidade e cultura alimentar. O tema de desta quarta-feira é segurança alimentar e nutricional, com transmissão pelo canal do Slow Food Brasil no YouTube.