Treino da Vanessona

A personal trainer Vanessa Pelegrini (foto) possui turmas on-line de HIIT e Pump, às segundas, quartas e sextas-feiras, por intermédio da plataforma Zoom para quem deseja treinar em casa. As aulas de HIIT, treino intervalado de alta intensidade, são às 19 horas. Já as de Pump, com exercícios livres de musculação, começam às 19h30. Mais informações no seu perfil do Instagram (@vanessapelegrinii).

Saúde e envelhecimento

Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, será realizada a segunda edição do Conbraseh - Congresso Brasileiro On-line de Saúde e Envelhecimento Humano, com debates de temas centrais nas dimensões do cuidado à saúde da pessoa idosa. O evento é on-line, gratuito e aberto ao público em geral. Mais informações no site congresse.me/eventos/conbraseh.

Clube de leitura

O Instituto EcomAmor, ONG que realiza projetos educacionais de impacto socioambiental em Goiânia, convida para seu clube de leitura, que retoma as atividades no dia 3 de março. O livro da vez é Memórias da Plantação, de Grada Kilomba. O encontro é aberto ao público e acontecerá por intermédio do Google Meet, às 20 horas. Mais informações no perfil do Instagram da ONG (@ecomamor).

Ioga para iniciantes

A instrutora Thalita Godoi oferece aulas de ioga on-line voltadas para iniciantes. O curso é composto por 21 aulas de 25 minutos de duração cada, que podem ser feitas em qualquer dia, horário e local. Para adquirir, acesse o perfil no Instagram (@yoga_pills).

Ayurveda e emagrecimento

Nesta sexta-feira, às 9 horas, as nutricionistas Valentina Slaviero e Fernanda Scheer realizam uma live discutindo se é possível emagrecer seguindo os princípios de uma dieta ayurvédica. O bate-papo será no perfil do Instagram de Valentina (@nutrivalentinaslaviero).

Planejamento holístico

A instrutora Aline Pastori (foto) está com inscrições abertas para o seu workshop Planejamento Holístico 2021 - Com Alma e Bem-Estar. O evento ocorrerá no dia 13 de março por intermédio da plataforma Zoom, com ingresso no valor de R$ 107. Mais informações no perfil do Instagram (@instituto.yantra).