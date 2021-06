Práticas on-line

A escola Ashtanga Yoga Shala está com turmas abertas para aulas coletivas on-line com a instrutora Areda Fiori. Às segundas e quartas-feiras, as aulas são às 19 horas; às terças e quintas-feiras, começam às 8 horas. Para mais informações e matrícula, entre em contato pelo WhatsApp 98102-0042.

Budismo on

O Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB) promove um ciclo de estudos on-line semanal sempre às segundas e quartas-feiras. Para participar não é necessário ter familiaridade com o budismo ou material prévio. O Centro também possui turmas on-line de práticas de meditação às terças-feiras, das 18 às 19 horas. Para receber instruções de participação e materiais, entre em contato pelo WhatsApp 98594-2279 (Deyvid).

Dica da nutri

A nutricionista Paula Oliveira realiza postagens no seu perfil do instagram (@nutripaulaoliveira) dando dicas para construção de liberdade alimentar sem cair no temido efeito sanfona. Ela também realiza lives frequentes com convidados, que deixa disponível para assistir posteriormente no IGTV.

Aromática e medicinal

O Sítio Semente promove cursos de sistemas agroflorestais e está com inscrições abertas para o curso on-line de Agrofloresta Aromática e Medicinal, ministrado por Nat Muguet. O curso oferece ferramentas sólidas para poder criar sua agrofloresta compreendendo a nutrição do solo, das plantas e da saúde. Para se inscrever, acesse o site sitiosementeonline.com.

Treino em casa

Todos os dias, às 7h30, a personal trainer Flavia Baraky realiza lives no seu perfil do Instagram (@flavia_baraky) com um treino funcional para fazer em casa, com dicas de adaptação dos equipamentos e acessórios. A cada dia um grupo muscular é trabalhado, seja inferiores, abdominais ou superiores. As lives ficam disponíveis no seu IGTV para quem não conseguir acompanhar ao vivo.