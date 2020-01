QUARTA, 15

Consciência corporal

A bailarina Cristiane Rezende (foto) promove um aulão com diferentes técnicas de movimento para colocar o corpo em forma. O objetivo é fortalecer os músculos, a flexibilidade, melhorar a postura e respiração. Também ajuda na prevenção de lesões e no desenvolvimento de autonomia do corpo. A profissional ainda repete a aula nos dias 15, 20, 22, 27 e 29, sempre às 8h20. Investimento: R$ 130. Rua 1141, nº 97, Setor Marista. Informação: 3091-1419.

QUINTA, 16

Organização mental

Organizar as metas e o equilíbrio da mente são os focos da palestra do psicólogo mineiro Gandhi Tropia, que promove um encontro na Casa da Indústria. A proposta é falar sobre movimento da mente, organização das questões relacionadas à emoção pessoal. O profissional volta a dar a palestra no dia 20. A contribuição é espontânea no valor de R$ 10. Horário: 19 horas. Local: Av. Araguaia n. 1544, St. Leste Vila Nova. Informações: 3501-0040.

Astrologia do ser

O espaço Arcano promove um encontro para discorrer sobre as previsões mensais de astrologia, às 20 horas, com entrada gratuita. A astróloga Antonella Barreto preparou uma previsão especial para explicar as transformações dos astros, a mudança do mapa astrológico de 2020 e dos outros meses do ano e como o universo influência os signos astrológicos e a vida prática das pessoas. Rua 1026, nº 112, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3922-1213.

SEXTA, 17

Cura energética

Com foco no desenvolvimento de habilidades psíquicas por meio do despertar espiritual, limpeza de crenças e desenvolvimento de virtudes, o espaço Ser Farol abre as portas para o curso de Thetahealing DNA Básico. A proposta é imergir por um conjuntos de técnicas de cura energética, quântica e espiritual. O curso começa às 19 horas e ocorre entre os dias 17 e 19. A inscrição tem o valor de R$ 197. Focus Business Center, sala 1008, Avenida T-2, 471. Informações: 993356927.

Alívio e saúde

Método natural para tratamento de dores, a ventosaterapia é a protagonista do curso realizado no Kangendô Escola Brasileira de Terapias Japonesas. As aulas acontecem entre os dias 17 e 19 com destaque para o efeito da sucção das ventosas que auxilia na circulação sanguínea, na pele e contribui para a imunização. Podem participar iniciantes, curiosos e profissionais da área. A matrícula custa R$ 80. Av. E Qd. B24, Lt. 16, Nº 981, Sala 2, Jardim Goiás. Informações: 3624-2568.