Saúde e emagrecimento

“Beliscar atrapalha o emagrecimento?” e “Exagerei no fim de ano. E agora?” Esses são alguns dos temas discutidos pela nutricionista Daniela Ayumi em seu perfil no Instagram (@danielaayuminutri). Nas postagens com textos e vídeos informativos, a profissional dá dicas de nutrição, dietas e outros mecanismos para perder os quilinhos indesejados. A nutricionista ainda promove lives com temas variados, todos disponíveis no Instagram.

Malhar e suar

O personal trainer Renato Marques leva suas aulas com treinos funcionais, de hipertrofia e emagrecimento para versões on-line, com vídeos curtos. Por meio do Instagram (@renatocross), o treinador dá dicas, bate-papos e promove aulas virtuais sobre alongamento, desafios do corpo e alimentação. Em um de seus últimos vídeos postados, o profissional propõe desafios de abdominal, que trabalha os músculos da barriga e a força da lombar.

Ioga e astrologia

A instrutora Jenucy Spíndola oferece aulas de ioga, análise de mapa astral e leitura de mãos on-line. Focada nas diversas práticas meditativas, as aulas unem práticas e atividades de corpo, respiração e meditação. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (62) 98129-5313.

Nutrição

Mitos sobre a creatina, os riscos e desafios da hipertrofia, as verdades sobre os suplementos para musculação. O nutricionista e professor de Educação Física Bruno Fischer, doutor pela Universidade de Brasília (UnB), desenvolve nas redes sociais um panorama sobre nutrição, definição muscular e treinos. Diversos ensinamentos são postados diariamente nas páginas, com temas propostos por alunos ou pelos próprios seguidores.

Prática coletiva

O instrutor Marcus Rojo realiza aulas abertas e coletivas de hatha ioga todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas, por meio de lives no seu perfil do Instagram (@marcusrojo). Os vídeos das práticas ficam salvos no mesmo perfil para quem não conseguir participar ao vivo.