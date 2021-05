Bate-papo

O psiquiatra Sávio Teixeira convida a médica com abordagem integrativa Marcella Barra (foto) para uma conversa com o tema Medicina Integrativa: Buscando o Passado para Melhorar o Futuro, que será transmitida ao vivo pelo seu perfil no Instagram (@savioteixeira). A live é nesta quarta-feira, às 20h30.

Estética e saúde

O otorrinolaringologista Guilherme Horbilon e a dermatologista Juliana Horbilon usam o perfil conjunto no Instagram (@rinoderma) para tirar dúvidas e promover ensinamentos abordando as duas áreas de atuação. O conteúdo das postagens abrange desde esclarecimentos sobre rinoplastia, mitos sobre crescimento dos cabelos e assuntos comuns aos dois profissionais, como a pele interferindo no resultado de uma cirurgia no nariz.

Namastê

O espaço Mandala do Ser, localizado no Centro, possui turmas de aulas regulares de ioga com a instrutora Karol Santos de forma on-line, por intermédio da plataforma Zoom. As turmas são às segundas e quartas, às 8h45 ou às 19h45. Para agendar uma aula experimental, entre em contato pelo número (62) 98255-7935.

Coletivas on

De segunda a sábado, a personal trainer Vanessa Pelegrini (foto) promove aulas coletivas on-line de HIIT (treino intervalado de alta intensidade). Às segundas, quartas e sextas, os encontros são às 19 horas; às terças e quintas, às 9 horas, e aos sábados, às 10 horas. As aulas acontecem via Zoom e custam R$ 5 cada. Mais informações: Instagram @vanesssona.

Mães e pandemia

Os impactos da pandemia na vida das mães e na educação das crianças serão discutidos na live promovida pelo Instituto Alana nesta sexta-feira, às 19 horas, com transmissão pelo YouTube (@Alana). Com o tema Mães Durante a Pandemia: Direitos, Cuidado e Educação, participam a publicitária e diretora da Think Olga, Nana Lima, a jornalista e educadora Mariana Rosa e Thaís Ferreira, idealizadora do Segura a Curva das Mães.

Nutrição

Os nutricionistas Carol Siqueira Campos e Keny Torres promovem lives diárias chamadas de Café com o Nutri, abordando diversos temas nas áreas da alimentação, saúde e bem-estar. O bate-papo acontece sempre às 8h30, com o tema divulgado na noite anterior no perfil do Instagram de ambos (@nutricarolsiqueira e @kenytorresnutri). Jejum intermitente, nutrição para mulheres que amamentam e causas da celulite são alguns dos temas já abordados.