Curso de agrofloresta

O Sítio Semente promove cursos de sistemas agroflorestais e está com inscrições abertas para o curso on-line de Agrofloresta Aromática e Medicinal, ministrado por Nat Muguet (foto). O curso oferece ferramentas sólidas para poder criar sua agrofloresta compreendendo nutrição do solo, das plantas e da saúde. Para se inscrever, acesse o site sitiosementeonline.com.

Ioga on-line

A instrutora Taysa Machado tem turmas de ioga para aulas on-line às segundas e quartas-feiras, às 18h35, e às quartas e sextas-feiras, às 6h10. Para marcar uma aula experimental, entre em contato pelo WhatsApp 99864-9594.

Estudos budistas

O Centro de Estudos Budistas Bodisatva promove um ciclo de estudos on-line semanal sempre às segundas, quartas e domingos. Para participar, não é necessário ter familiaridade com o budismo ou material prévio. Para receber instruções de participação e materiais, entre em contato pelo WhatsApp 98594-2279.

Curso de reiki

O espaço Núcleo Saúde promove cursos de reiki de diferentes níveis. No sábado, das 9 às 14 horas, as técnicas do nível 3 serão ensinadas pela instrutora Xandra Adreola. Os interessados podem entrar em contato pels telefones 98301-7000 e 98160-8619.

Programa de mindfulness

O Espaço Viva Saúde Integral promove o Programa de Mindfulness on-line a partir de terça-feira com a instrutora Mônica Freire (foto). O programa é recomendado para quem busca manejo da ansiedade, redução do estresse e melhoria do sono, concentração e foco. São seis encontros no total, sendo um por semana, por meio da plataforma Zoom. Investimento: R$ 600. Informações: 98499-1604 e 3218-2214.