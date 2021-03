Comer melhor

A nutricionista e apresentadora Gabriela Kapim está com inscrições abertas para o Desafio da Kapim, um circuito voltado para os pais de crianças para melhorar a alimentação em 15 dias. O desafio começa no dia 20 de março e será dividido entre a plataforma Zoom, o Instagram e o WhatsApp. Inscrição: R$ 128. Mais informações e link para inscrições no perfil da nutricionista (@gabrielakapim).

Workshop de ioga

A instrutora Tatiana Alcantara vai ministrar um workshop gratuito de ioga no dia 13 de março, às 10 horas, por intermédio da plataforma Zoom. No programa, estão posturas simples para fazer no dia a dia, técnicas de respiração e de meditação guiada. Mais informações e inscrições no Instagram da instrutora (@tatianalcantara).

Aulão de tarô

A taróloga Mirella Floren está com inscrições abertas para um aulão on-line introdutório sobre tarô e suas leituras no sábado, às 16 horas. Para detalhes sobre o funcionamento, preços e inscrições, é necessário enviar um e-mail para mirellaflorenmota@gmail.com.

Namastê

O espaço Mandala do Ser, localizado no Setor Central, possui turmas de aulas regulares de ioga de forma on-line por intermédio da plataforma Zoom com a instrutora Karol Santos. As turmas são às segundas e quartas-feiras, às 8h45 ou às 19h45. Para agendar uma aula experimental, entre em contato através do número (62) 98255-7935.

Treino em casa

Todos os dias, às 7h30, a personal trainer Flavia Baraky realiza lives no seu perfil do Instagram (@flavia_baraky) com um treino funcional para fazer em casa, com dicas de adaptação dos equipamentos e acessórios. A cada dia, um grupo muscular é trabalhado, seja inferiores, abdominais ou superiores. As lives ficam disponíveis no seu IGTV para quem não conseguir acompanhar ao vivo.