Namastê on-line

A instrutora Jenucy Spíndola (foto) oferece aulas de ioga, análise de mapa astral e leitura de mãos on-line. Para mais informações, entre em contato por intermédio do WhatsApp 98129-5313.

Fórum de Humanização

A Associação Viva e Deixe Viver (Viva) realiza amanhã, às 20 horas, a segunda live do Fórum de Humanização, no canal do YouTube da entidade. A transmissão abordará o tema Humanizar: Novos Tempos, Novos Desafios, com os hematologistas Paulo Ivo Cortez de Araujo e Valdir Cimino. Entre os assuntos discutidos, está o tratamento de anemia falciforme, doença hereditária com maior incidência na população negra.

Novidade cirúrgica

O Hospital Premium, em Goiânia, recebe amanhã o One S.T.E.P Day, uma vivência e troca de experiências reunindo cirurgiões plásticos de vários Estados do Brasil para conhecer uma técnica nova de realização de lipoaspiração HD assistida a laser. A técnica possibilita a utilização da gordura, rica em células- tronco, para tratamento de reconstrução de mama.

Prática coletiva

O instrutor Marcus Rojo realiza aulas abertas e coletivas de hatha ioga todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas, por intermédio de lives no seu perfil do Instagram (@marcusrojo). Os vídeos das práticas ficam salvos no mesmo perfil para quem não conseguir participar ao vivo.