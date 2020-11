Exercícios e malhação

O personal trainer Danilo Gentile e o ator Bernardo Velasco (foto) promovem o projeto de lives no Instagram QuarenTrainer. Em horários alternados, os profissionais desenvolvem treinos específicos para malhação participativa com o público. A proposta é gratuita e mantém a periodicidade durante toda a semana, de segunda-feira a sábado, com mais de uma hora de treino intenso. Informações: @quarentrainerdb.

Astrologia e bem-estar

No IGTV do espaço holístico O Arcano (@o.arcano), a astróloga Antonella Barreto promove diversos debates sobre astrologia, saúde e dicas de ioga. Ao longo da semana, a profissional promove lives sobre previsões astrológicas e bate-papos com autores, professores e astrólogos de diversas correntes. Todos os vídeos ficam disponíveis nas redes sociais.

Equilíbrio e relaxamento

Por meio de alongamentos, exercícios de respiração e da massagem, o massagista Ariel Sodré faz atendimento holístico que leva o paciente à autopercepção, auto-energização e ao relaxamento. A prática localiza os principais pontos de tensão, além de buscar conhecer causas e trabalhá-las, sempre respeitando os limites e possibilidades de cada indivíduo. O horário deve ser combinado por telefone. Valor: R$ 85. Informações: 98133-0767.

Ioga on-line

A instrutora Priscilla Leite disponibiliza em seu canal do YouTube (Pri Leite Yoga) aulas on-line e gratuitas da prática milenar. Entre as playlists do canal, está uma lista especial criada por Priscilla que é a “para não surtar”, com técnicas para promover o equilíbrio em situações de pânico, ansiedade e solidão. O canal é gratuito e para idades mistas, desde o público infantil até pessoas com mais de 60 anos.

Emagrecimento com saúde

“Beliscar atrapalha o emagrecimento?” e “Exagerei no feriado. E agora?” são alguns dos temas discutidos pela nutricionista Daniela Ayumi (foto) em seu perfil no Instagram (@danielaayuminutri). Nas postagens com textos e vídeos informativos, a profissional dá dicas de nutrição, dietas e outros mecanismos para perder os quilinhos indesejados. A nutricionista ainda promove lives com temas variados, todos disponíveis no Instagram.