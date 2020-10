Para as crianças

A nutricionista Débora Santana Alves (foto) promove uma semana especial de lives com profissionais da saúde que vão passar conteúdos em uma linguagem que as crianças entendem. Alimentação e o poder dos alimentos, como escovar os dentes corretamente e exercícios físicos divertidos são alguns dos temas dos encontros, além de conteúdos voltados para os pais de crianças com menos de 2 anos. Para mais informações e inscrições, acesse o perfil no Instagram: @nutridinhos.

Treino diário

Todos os dias, às 7h30, a personal trainer Flavia Baraky realiza lives no seu perfil do Instagram (@flavia_baraky) com um treino especial para fazer em casa. Ela dá dicas de como adaptar os equipamentos e acessórios com o que se tem em casa. As lives ficam disponíveis posteriormente no seu IGTV para quem não conseguir acompanhar ao vivo.

Pilates à distância

A instrutora Priscilla Paderni disponibiliza vídeos de exercícios e posições de pilates para diferentes níveis de expertise. Os mais simples podem ser encontrados no seu perfil no Instagram (@pripaderni) e, quem se interessar por aulas completas, podem acessar o perfil da profissional no Likee ou Kwai.

História da alimentação

Para marcar o Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16, o chef Felipe Bronze e um especialista da Embrapa realizam uma live nesta quarta-feira, às 18h15, com o tema A Comida que Chega no Prato: a História da Alimentação e os Diferentes Tipos de Produção de Alimentos. A transmissão será feita pelo perfil do chef no Instagram (@felipebronze).