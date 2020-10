Dúvidas sobre alimentação

A nutricionista Victória Guimarães (foto) faz em seu perfil do Instagram (@eivictoria) postagens tirando dúvidas sobre alimentação do dia a dia “sem paranoia” ou dietas restritivas, como ela descreve. A profissional também dá dicas de receitas para cada refeição: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.

Fome de doce

“É Possível Emagrecer Comendo Chocolate Todos os Dias?” é o tema da live que a nutricionista Daniela Ayumi realiza nesta quarta-feira, às 20 horas, em seu perfil do Instagram (@danielaayuminutri). Toda semana, a profissional aborda um tema diferente nos bate-papos ao vivo do Instagram tirando as principais dúvidas que chegam ao seu consultório.

Feng shui

Às terças e quintas-feiras, às 19 horas, o mestre em feng shui e youtuber Luiz Netto realiza lives no seu perfil do Instagram (@luiznettooficial) com explicações sobre a técnica e dicas de como aplicar nos ambientes. O feng shui é uma prática tradicional chinesa milenar, que consiste em harmonizar os espaços com o objetivo de melhorar a energia vital dos seres que habitam esses locais. A técnica pode ser aplicada tanto em espaços domésticos quanto nos profissionais.

Terapias holísticas

O terapeuta holístico Ricardo Toledo oferece uma série de terapias orientais, como shiatsu, kanrenbuí, ventosas e terapia do infravermelho longo. Ele atende também com reiki, florais de bach e sincronização de chakras. Para informações sobre horários, preços e formas de atendimento, entre em contato pelo telefone 98229-6531.