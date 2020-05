Bate-papo sobre obesidade

A neurocientista e psicóloga Anaclaudia Zani Ramos e o médico ortopedista Juliano Fratezi promovem uma live no Instagram com o tema Enfrentando a Obesidade: Onde Falhamos?. O objetivo é discutir como enfrentar a obesidade e como identificar as falhas de como tratá-la. A live acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 20h30, pelo perfil do do ortopedista (@drjulianofratezi).

Automassagem

A massoterapeuta Alessandra Bertone vai ensinar nesta quinta-feira, às 16 horas, como fazer automassagem facial, nas mãos e ombros no perfil do Instagram Namu Cursos (@namu.cursos). A aula faz parte de uma série de lives promovidas pelo perfil, todas as terças e quintas-feiras, com práticas voltadas para o equilíbrio e bem-estar.

Pilates na live

A fisioterapeuta e professora de pilates Karen Magalhães integra a programação semanal de lives do Instituto Flamboyant (@institutoflamboyant) com uma aula de pilates, nesta quarta-feira, às 19 horas. A programação também oferece aulas de ioga, às terças-feiras, e de zumba, todas as quintas. As lives promovidas pelo instituto acontecem sempre às 19 horas.

Saúde das mães

A personal trainer Raisa Godoi promove uma série de lives e vídeos especiais em seu perfil do Instagram voltados para a saúde das mães. Com temas que vão desde depressão pós-parto, autocuidado e mudanças do corpo após a gravidez, Raisa recebe convidadas como psicólogas, psiquiatras e especialistas em estética. Além disso, toda segunda-feira, às 15 horas, promove a live Malhando com Raisa Godoi, com séries de exercícios para incentivar a movimentação do corpo e perda de calorias.

Astrologia e autocuidado

O escritor e espiritualista André Mantovanni é o convidado da live promovida pelo Grupo Editorial Pensamento q,ue será realizada nesta quinta-feira, às 18 horas, no perfil da editora (@grupoeditorialpensamento). Em um bate-papo sobre quarentena, isolamento social, solidão, trabalho, saúde e relacionamentos, André responderá como a astrologia auxilia o autoconhecimento e o equilíbrio no momento atual.

Práticas de ioga

A instrutora e professora de ioga Mariana Marin (foto) realiza lives semanais com práticas de ioga para diferentes níveis e voltadas para mães e seus filhos por intermédio de seu perfil do Instagram (@mari.nandayoga). As práticas ficam disponíveis depois em seu canal do YouTube (MariNanda) para quem não conseguir acompanhar ao vivo.