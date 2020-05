Feng Shui

De segunda a sexta-feira, às 10h30, o mestre em feng shui e youtuber Luiz Netto (foto) realiza lives no seu perfil do Instagram (@luiznettooficial) com explicações sobre a técnica e dicas de como aplicar nos ambientes. O feng shui é uma prática tradicional chinesa milenar, que consiste em harmonizar os espaços com o objetivo de melhorar a energia vital dos seres que habitam esses locais. A técnica pode ser aplicada tanto em espaços domésticos, quanto profissionais.

Dúvidas sobre alimentação

A nutricionista Karla Escoda faz postagens em seu perfil do Instagram (@karlaescoda) tirando dúvidas sobre os nutrientes e melhores formas de consumo de alguns componentes comuns da alimentação do dia a dia, como o café e o feijão. Além disso, dá instruções de como montar pratos equilibrados, dicas para quem quer diminuir o consumo de proteína animal e explicações sobre a nutrição funcional.

Crossfit em casa

Os instrutores do espaço Primatas Crossfit postam diariamente pela manhã treinos diários no IGTV do perfil do espaço no Instagram (@primatascrossfit). Mais tarde, às 18 horas, realizam live de aula gratuita, também pelo mesmo perfil, para ser acompanhada ao vivo e tirar dúvidas com o instrutor do dia.

Meditação guiada e ioga

A instrutora Raissa Zoccal publica, semanalmente, vídeos em seu canal no YouTube Yoga Mudra de aulas de meditação guiada e ioga. Na descrição de cada vídeo está o grau de dificuldade (iniciante, médio ou avançado) e os objetivos da prática, como melhorar insônia, alinhamento energético, alongamento e flexibilidade.

Combo energético

Diariamente, às 21 horas, o grupo Reiki Online Brasil realiza uma live por intermédio do canal do YouTube com instruções sobre as práticas de reiki, meditação anapana e ho’oponopono (técnica havaiana) e tarô. Os participantes podem interagir e tirar dúvidas na hora com os instrutores do dia.

Kundalini online

O espaço Rama é especializado em kundalini ioga e oferece aulas de forma on-line. Às segundas e quartas-feiras, o horário é às 6 horas, e às terças e quintas-feiras, às 19 horas. Valor: R$ 100 (duas vezes por semana) e R$ 170 (quatro vezes por semana). Mais informações: 99844-1691.