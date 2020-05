Somente on-line

Ioga para despertar

O professor Gustavo Silva Araújo ministra aula on-line de ioga hoje, às 7 horas, por meio do perfil do Instagram do Espaço Cor (@espacocor_go). A atividade, com duração de uma hora e de forma gratuita, conta com exercícios tanto para iniciantes quanto para pessoas já familiarizadas. A live se repete na segunda e na sexta no mesmo horário. Na terça e na quinta, será às 17 horas.

Autoconhecimento

A instrutora de ioga e astróloga Antonella Barreto, do espaço O Arcano, discorre diariamente sobre a importância do autoconhecimento no seu perfil do Instagram (@o.arcano), além de dicas e práticas meditativas e debates sobre astrologia. Todas as aulas ficam disponíveis nos destaques dos stories. Antonella entra ao vivo em horários flexíveis.

Maternidade

O mentor de autoconhecimento Fellipe Fernandes participa de live sobre bloqueios emocionais no perfil do Instagram da empresária Flávia Teodoro (@manualdamamae), hoje, às 17 horas. Juntos, eles vão discutir as feridas emocionais mais comuns nos pais com o objetivo de não de transferi-las para os filhos. A série continua nas próximas duas quartas-feiras no mesmo horário.

Mais ioga

A instrutora Taysa Machado promove uma aula de ioga reiterando corpo e mente em práticas tanto para iniciantes quanto para pessoas avançadas na prática. Todas as quartas-feiras, a profissional faz uma live, a partir das 19 horas, em seu perfil no Instagram (@taysamachadoyoga). O aulão gratuito ainda fica disponível on-line para quem deseja assistir em outros horários e dias.

Meditação

Os instrutores da Sahaja Yoga ministram aula de meditação gratuita no domingo, às 10 horas, no canal no YouTube (meditação online Br). Na live, com duração de uma hora, são ensinadas técnicas simples, para todas as pessoas de todas as idades, além de proporcionar o contato com a essência e autoconhecimento.