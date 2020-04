Ioga matinal

De segunda a sábado, às 10 horas, o espaço Plur promove aulas de ioga on-line e gratuitas. Os instrutores passam exercícios de respiração e práticas tanto para iniciantes quanto para pessoas já familiarizadas. As lives acontecem por meio do perfil do Instagram (@plurcrosseyoga) e ficam disponíveis por 24 horas para quem deseja fazer a aula em outro horário. A página também deixa disponível vídeos explicativos com treinos de crossfit, adaptados para fazer em casa.

Alimentação saudável

A nutricionista Carol Siqueira Campos dá dicas de receitas saudáveis em seu perfil profissional do Instagram (@nutricarolsiqueira), além de explicações sobre assuntos como compulsão alimentar, como organizar a rotina durante a quarentena e dicas para cozinhar de maneira prática. Em vídeos para o IGTV e lives, ela leva convidados para participar das discussões propostas, voltadas para a nutrição e bem-estar.

Meditação guiada

A psicanalista e professora de meditação Neiva Fernandes realiza sessões de meditação guiada por meio do perfil Momento Mindfulness no Instagram (@momentomindfulness). As sessões ocorrem diariamente, às 18h30, em formato de lives que ficam disponíveis por 24 horas para quem não puder acompanhar ao vivo.

Ioga 60+

A instrutora Priscilla Leite disponibiliza em seu canal do YouTube (Pri Leite Yoga) aulas on-line e gratuitas da prática milenar. Entre as playlists do canal, está uma com vídeos voltados especialmente para pessoas com mais de 60 anos que procuram exercícios de ioga para praticar na quarentena. Outra lista especial criada por Priscilla é a “Para não surtar”, com técnicas para promover o equilíbrio em situações de pânico, ansiedade e solidão.

Sustentabilidade

A culinarista e apresentadora Bela Gil participa hoje, às 18 horas, de um bate-papo ao vivo sobre práticas sustentáveis na quarentena. A live acontece por meio do perfil do Ciclo Orgânico (@cicloorganico), serviço de coleta de resíduos orgânicos e compostagem, que está recebendo perguntas do público para que a convidada responda durante a conversa com Lucas Chiab, um dos idealizadores do serviço.

Dança na live

O personal trainer e professor de dança Leonardo Fróes realiza, semanalmente, lives de aulas de dança no seu perfil (@froes.personal). Às segundas-feiras, ele faz uma enquete para saber que dia os seguidores preferem que a aula seja realizada, se na quarta-feira ou no sábado. A desta semana será realizada hoje, às 19 horas, com ritmos musicais variados. As aulas são voltadas para iniciantes.

Astros e mente

A oraculista Mirella Floren faz postagens diárias sobre autoconhecimento, cobranças pela produtividade na quarentena, mantras, astrologia e tarô. Sempre às quintas-feiras, realiza uma live no Instagram fazendo tiragens gerais de cartas de tarô. Para lembrar os interessados de acompanhar ao vivo, ela disponibiliza um alarme nos stories com o horário da tiragem do dia. O perfil de Mirella é @mirella.floren.