Corpo e mente

O Pátio Osasco Open Mall, de São Paulo, turbina sua programação especial ao vivo pelo canal de Instagram com práticas de meditação (@patioosascoopenmall). As aulas são ministradas pelo professor de meditação e ioga, especializado em ioga restaurativa, Ricardo Henrique (foto). Hoje e amanhã, às 20 horas, o profissional promove um aulão gratuito de ioga. Um pouco antes, às 19 horas, há ainda uma aula funcional.

Ioga na live

A instrutora Taysa Machado promove uma aula de ioga reiterando corpo e mente em práticas tanto para iniciantes quanto para pessoas já iniciadas. Todas as quartas-feiras, a profissional faz uma live, às 19h20, em seu perfil no Instagram (@taysamachadoyoga). O aulão gratuito ainda fica disponível on-line para quem deseja assistir em outros horários e dias.

Plantas medicinais e Covid-19

A farmacêutica especialista em fitoterapia Kallyne Bezerra e o professor do curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amapá José Carlos Tavares promovem uma live, hoje, às 21 horas, com a temática Fitoterápicos e Plantas Medicinais na situação da Covid-19. O debate pode ser conferido pelo Instagram @kallynebezerracosta e é gratuito.

Astrologia e meditação

A instrutora de ioga e astróloga Antonella Barreto, do espaço O Arcano, discorre diariamente sobre a importância do autoconhecimento no perfil do Instagram (@o.arcano), além de dicas e práticas meditativas e debates sobre astrologia. Todas as aulas ficam disponíveis nos destaques dos stories. Antonella entra ao vivo em horários flexíveis.

Receitas saudáveis

A professora e instrutora de hatha ioga e ioga hormonal Marta Molinari Amorim faz lives em seu perfil do Instagram (@martamolinariamorim) sobre meditação e ioga, além de publicar vídeos no IGTV com receitas de alimentos e sucos saudáveis para ajudar no condicionamento físico e saúde do corpo. Todos os vídeos estão disponíveis em sua home.

Personal em casa

A personal trainer Vilma Klosouski publica diariamente treinos específicos de musculação, com foco no emagrecimento e hipertrofia, em seu perfil no YouTube, Facebook e Instagram. A profissional dá dicas de alimentação, exercícios físicos e melhoramento de postura. Ela também prepara o guia das formas de intensificar o treino em casa. Para se inscrever, basta conferir o Instagram @vilmaklosouski.

Astrologia

A astróloga carioca Amanda Rodrigues, do perfil do Instagram Astrodica (@astrodica), faz uma live hoje, às 20 horas, para falar sobre as forças dos astros e autoconhecimento. O foco é dar dicas sobre astrologia e a regência do signo de Touro, que começou ontem e fica em destaque até 20 de maio, quando dá lugar ao signo de Gêmeos.