Somente on-line

Combo da meditação

Com aulas diárias de ioga ao vivo pelo aplicativo Zoom, duas outras sessões já gravadas e uma meditação semanal, o espaço Medita Mel promove um combo holístico para manter o bem-estar mental em casa durante a quarentena. Valor: R$ 120. Instagram: @meditamel. Informações: 98124-2722.

Thetahealing

Por meio de aplicativos como Whatsapp e Zoom, a instrutora de thetahealing Victoria Acerbi faz atendimento durante toda a semana, com horário a combinar por telefone. A prática possibilita a identificação e a transformação imediata de crenças negativas, traumas e agentes limitadores que possam estar armazenados no inconsciente. Valor: R$ 80. Informações: 98296-5555.

Exercícios e malhação

O personal trainer Danilo Gentile e o ator Bernardo Velasco promovem o projeto de lives no Instagram QuarenTrainer. Sempre às 17h50, eles trazem treinos específicos para malhação participativa com o público. A proposta é gratuita e mantém a periodicidade de segunda a sexta-feira, com uma hora de treino intenso. Informações: @quarentrainerdb.

Ioga na cam

A instrutora de ioga Isabela Dias está com aulas abertas durante toda a semana – às segundas e quartas-feiras, às 6h30, e às terças e quintas-feiras, às 17h30. Focada na kundalini ioga, a aula dura em torno de 1h15 e une práticas e atividades de corpo, respiração e meditação. A professora apresenta as aulas por aplicativos, como Zoom e Skype. Valor: R$ 170 (quatro vezes por semana) e R$ 100 (duas vezes por semana). Informações: 8441-6291.

Girar e potencializar

O bailarino João Paulo Gross ministra uma vivência em gyrokinesis sempre äs segundas e quartas-feiras, às 9 horas. Inspirada na ioga, na dança e no tai chi chuan, a prática trabalha o corpo todo, dando ênfase aos movimentos naturais da coluna vertebral: flexão, extensão, inclinação, torção e circularidade, além de trabalhar outras articulações. A contribuição é voluntária. Informações: @grossjoaopaulo.