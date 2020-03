Quarta-feira

Tardes místicas

A terapeuta Victoria Acerbi abre as portas do espaço Sinta Luzinda durante todo o dia para atendimento compilando thetahealing, astrologia e arteterapia junguiana, destinadas à resolução de conflitos internos. Além disso, disponibiliza cristais em suas mais variadas formas para terapias em suas abordagens holísticas com o reino mineral. O horário de atendimento é de 8 às 19 horas. Rua R-9, nº 174, apto. 1, Ed. Dulce Edreira Salles, Setor Oeste. Informações: 98296-5555.

Quinta-feira

Saúde mental infantil

Psiquiatra especialista no atendimento de crianças e adolescentes, Diogo Henrique Couto promove a palestra Saúde Mental Infantil, às 19 horas, no Instituto Flamboyant. O profissional discorrerá sobre bem-estar dos pequenos. Trata-se da programação do mês de março da edição do projeto Ciclo de Workshops. As vagas são limitadas e o valor é R$ 30. Informações: 3546-2098.

Sábado

Energia do reiki

O espaço Mandala do Ser dá início ao curso de reiki com o mestre Akira Muramatsu. O profissional viveu no Japão e é da nona linhagem do fundador do reiki. Hoje, ele atua na difusão de terapias orientais no Brasil. Além do curso, o Centro de Bem Viver terá o funcionamento normal do Empório de Produtos Naturais, Loja Colaborativa e Café. As vagas são limitadas. Inscrições pelo telefone 98255-7935. Rua 24, nº 224, Centro.

Meditação sonora

A Casa Sinergia abre as portas, às 8h30, para atividades durante todo o dia, com aulas de ioga, tai chi chuan, oficinas, palestras e uma feirinha de produtos. O encerramento ainda contará com uma meditação sonora. O evento é gratuito e a proposta é mesclar pessoas que já adotam práticas meditativas ao lado de curiosos. Rua 118, nº 447, Setor Sul. Informações: 98124-2722.

Ioga e ansiedade

A instrutora de ioga Lilian Freitas e a psicóloga Andréa Thomé promovem, das 9 às 11 horas, a oficina prática Yogansiedade. A proposta é o aprendizado sobre o controle do corpo e das emoções e as maneiras de amenizar e reduzir os níveis de ansiedade. A oficina custa R$ 20. Local: Brasal Incorporações, Av. 136, nº 246, Setor Marista. Informações: 98142-0139.