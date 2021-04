Nutrição

Com abordagem voltada para a nutrição esportiva e hipertrofia, a nutricionista Giselle Santos (foto) faz lives semanais no Instagram @gisellesantosnutri tirando dúvidas e esclarecendo alguns mitos sobre o assunto. Nas postagens diárias, a profissional aborda temas como o uso de diuréticos para desinchar, suplementação de vitaminas, jejum intermitente e como fazer uma dieta low carb de qualidade.

Treino personalizado

A personal trainer Larissa de Pádua oferece consultoria para quem deseja um plano de exercícios físicos personalizado de acordo com a rotina e disponibilidade de cada um, para ser realizado a qualquer hora e em qualquer lugar. Entre as opções ,estão planos mensais, trimestrais ou anuais. Mais informações pelo WhatsApp 98180-9049.

Curso de hortas

A ONG EcomAmor está com inscrições abertas para o curso on-line Ninhos de Aprendizagem: Hortas, Sementes e Poções Mágicas, que ensina sobre criação e manutenção de hortas. O curso é voltado para qualquer pessoa que deseja iniciar uma horta, mesmo que em espaços pequenos. Para mais informações e inscrições, acesse www.ecomamor.org.

Alimentação vegetariana

Entre os dias 14 e 16 de abril ocorre o 1º Simpósio On-line de Alimentação Vegetariana, com inscrições abertas até o dia 14. As palestras são gratuitas e voltadas para indivíduos adeptos ao vegetarianismo ou que pretendem iniciar, profissionais da nutrição ou de qualquer outra área da saúde. Mais informações e link para inscrições no Facebook do projeto Pró Vegetariano (@vegetarianopro), organizador do evento.

Ioga

A instrutora Mariana Marin (foto) oferece aulas de ioga para diferentes níveis por intermédio da plataforma Zoom. As aulas são às terças e quintas-feiras, com horários disponíveis às 8 ou 18 horas. Ela também disponibiliza práticas completas no seu canal do YouTube (MariNanda). Mais informações sobre as turmas on-line no seu perfil do Instagram (@mari.nandayoga).