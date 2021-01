Jornada do autoconhecimento

A terapeuta holística Isah Araújo mantém as inscrições abertas para a Jornada do Autoconhecimento Emocional On-line, curso que será ministrado em fevereiro. A terapeuta convida aqueles que buscam vivenciar um processo profundo de autoconhecimento, com conteúdos teóricos e práticos que abordam desafios emocionais, e os tipos de meditação. Para mais informações e inscrições, acesse: www.isaharaujo.com.

Equilíbrio

Por meio de alongamentos, exercícios de respiração e da massagem, o massagista Ariel Sodré faz atendimento holístico que leva o paciente à autopercepção, autoenergização e ao relaxamento. A prática localiza os principais pontos de tensão, além de buscar conhecer causas e trabalhá-las, sempre respeitando os limites e possibilidades de cada indivíduo. O horário deve ser combinado por telefone. Valor: R$85. Informações: 98133-0767.

Treinamento e musculação

Desafios, treinos personalizados, dicas nutricionais e esportivas são apresentadas pelo personal trainer Dhy por meio de seu perfil no Instagram (@dhy_ro). Com lives, postagens e vídeos, o profissional promove bate-papos e aulas virtuais sobre alongamento, desafios do corpo e alimentação. O professor também leva suas aulas com treinos funcionais, de hipertrofia e emagrecimento para versões online, com vídeos curtos em parques e praças de Goiânia.

Ginecologia orgânica

Conectar a natureza ao corpo, fertilidade, TPM e cultivo de ervas medicinais são alguns dos temas discutidos pela aprendiz de raizeira Thaís Memo. Por meio do seu perfil no Instagram (@thaismemo), a goiana moradora da Chapada dos Veadeiros promove consultas, lives e dicas sobre ginecologia orgânica, hábitos saudáveis, saúde genital, corpo e mente. A profissional também traz depoimentos de mulheres que passaram por processos naturais.

Ioga e vida saudável

A instrutora de ioga Tatielly Machado apresenta aulas online nas redes sociais (@tatielly_machado) com o intuito de levar práticas meditativas por meio das ferramentas virtuais. Em seu blog, a profissional promove debates como estresse, ansiedade, óleos essenciais e a importância da respiração. Já no programa de podcast De Zen com a Vida, a professora faz diálogo com temáticas holísticas, a exemplo da relação de consumo e práticas cotidianas de bem-estar e beleza. O podcast está disponível no streaming.